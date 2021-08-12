После падения Ми-8 на Камчатке спасли телеведущего Николая Корженевского

Отмечается, что мужчина выжил и был спасен. Корженевский - ведущий на телеканале «Россия-24».

12 августа вертолет Ми-8 упал в озеро в Кроноцком заповеднике. На его борту находились 13 пассажиров, один из них ребенок, а также три члена экипажа.

Совладельцем компании «Витязь-Аэро», которой принадлежит разбившийся на Камчатке Ми-8, является депутат законодательного собрания региона Игорь Редькин.

