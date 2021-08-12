После падения Ми-8 на Камчатке спасли телеведущего Николая Корженевского
Российский журналист и экономист Николай Корженевский находился в вертолете Ми-8, который разбился 12 августа на Камчатке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что мужчина выжил и был спасен. Корженевский - ведущий на телеканале «Россия-24».
12 августа вертолет Ми-8 упал в озеро в Кроноцком заповеднике. На его борту находились 13 пассажиров, один из них ребенок, а также три члена экипажа.
Совладельцем компании «Витязь-Аэро», которой принадлежит разбившийся на Камчатке Ми-8, является депутат законодательного собрания региона Игорь Редькин.
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