После обстрела Белгорода два человека пострадали

Над Белгородом и Белгородским районом было сбито 10 ракет РСЗО «Ольха» Украины, сообщает Telegram-канал Mash.

Три неразорвавшихся боеприпаса, найденных в Белгородской области, обезвредят на полигоне

По предварительным данным, два человека пострадали. У одного мужчины осколочное ранение предплечья, второй получил осколочное ранение голени. Их госпитализируют в городскую больницу.

Также повреждены жилые дома и около 30 автомобилей.

Ранее в Белгороде запустили сирену ракетной опасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгородБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры