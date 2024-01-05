После обстрела Белгорода два человека пострадали
5 января 202400:35
Над Белгородом и Белгородским районом было сбито 10 ракет РСЗО «Ольха» Украины, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, два человека пострадали. У одного мужчины осколочное ранение предплечья, второй получил осколочное ранение голени. Их госпитализируют в городскую больницу.
Также повреждены жилые дома и около 30 автомобилей.
Ранее в Белгороде запустили сирену ракетной опасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru