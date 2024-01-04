Три неразорвавшихся боеприпаса, найденных в Белгородской области, обезвредят на полигоне

Три неразорвавшихся боеприпаса, найденных в Белгороде и его окрестностях, обезвредят на полигоне, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, часть улиц в связи с вывозом снарядов временно перекрыта. После того, как станет безопасно, эвакуированных ранее жителей вернут домой.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале заявил, что приостановка работы всех крупных торговых центров города продлена до 5 января включительно, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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