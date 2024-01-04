В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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Губернатор посоветовал местным жителям не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, Гладков призвал найти укрытие или другое безопасное место.

Мэр Белгорода Валентин Демидов ранее сообщил о продлении приостановки работы крупных торговых центров до 5 января включительно. Решение принято в связи с угрозой обстрелов со стороны Украины.

Украинские войска 30 декабря нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Погибли 25 человек, свыше 100 пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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