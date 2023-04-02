После драки на тренировке 16 футболистов оказались в полиции в Москве
В один из отделов полиции Москвы доставили 16 игроков, которые стали участниками массовой драки. Столкновение возникло между футбольными командами в ходе отборочного этапа студенческих спортивных клубов. Один человек. пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 1 апреля.
«Предварительно установлено, что по адресу: улица Плющиха дом 57, проходило участие в отборочном этапе студенческих спортивных клубов, между участниками футбольных команд произошел конфликт, в ходе которого пострадал один человек. В ОМВД для разбирательства были доставлены 16 человек», - уточнил собеседник агентства.
На троих участников конфликта составили административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Их могут оштрафовать или задержать на 15 суток.
По предварительным данным, причиной конфликта между командами в спорткомплексе «Буревестник» стал жесткий подкат, который перерос в массовую драку, уточняет агентство.
Ранее суд присяжных французского Экс-ан-Прованса приговорил россиян Михаила Ивкина и Павла Косова к тюремному заключению по делу о массовой драке в 2016 году в Марселе после матча чемпионата Европы по футболу, сообщает НСН.
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