После драки на тренировке 16 футболистов оказались в полиции в Москве

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 1 апреля.

«Предварительно установлено, что по адресу: улица Плющиха дом 57, проходило участие в отборочном этапе студенческих спортивных клубов, между участниками футбольных команд произошел конфликт, в ходе которого пострадал один человек. В ОМВД для разбирательства были доставлены 16 человек», - уточнил собеседник агентства.

На троих участников конфликта составили административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Их могут оштрафовать или задержать на 15 суток.

По предварительным данным, причиной конфликта между командами в спорткомплексе «Буревестник» стал жесткий подкат, который перерос в массовую драку, уточняет агентство.

Ранее суд присяжных французского Экс-ан-Прованса приговорил россиян Михаила Ивкина и Павла Косова к тюремному заключению по делу о массовой драке в 2016 году в Марселе после матча чемпионата Европы по футболу, сообщает НСН.