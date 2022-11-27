Болельщики устроили массовую драку на матче «Зенит» — «Спартак»

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» устроили массовую драку после финального свистка свистка в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России при счете команд 0:0 перед финальным пинальти.

Болельщики «Ниццы» подрались с футболистами «Марселя» во время матча

Инцидент произошел на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге.

Инициировал драку конфликт форварда «Спартака» Квинси Промеса и полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса и потасовка защитника санкт-петербургского клуба Родригао с нападающим красно-белых Шамаром Николсоном. Болельщики, как смогли, поддержали своих игроков дракой, сообщает «Чемпионат».

В результате шесть игроков обеих команд получили красные карточки: Малком, Родриго, Барриос («Зенит»), Селихов, Соболев и Промес («Спартак»).

Ранее суд присяжных французского Экс-ан-Прованса приговорил россиян Михаила Ивкина и Павла Косова к тюремному заключению по делу о массовой драке в 2016 году в Марселе после матча чемпионата Европы по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ДракаЗенитСпартакФутболБолельщики
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры