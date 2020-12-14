Двух россиян приговорили к тюремному заключению за драку на Евро-2016 во Франции

Суд присяжных французского Экс-ан-Прованса приговорил россиян Михаила Ивкина и Павла Косова к тюремному заключению по делу о массовой драке в 2016 году в Марселе после матча чемпионата Европы по футболу.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на адвоката Жюльена Пинелли, его подзащитный Ивкин получил 3 года тюрьмы, Косов — 10 лет лишения свободы по факту нанесения тяжких телесных повреждений болельщику из Великобритании Эндрю Бечу.

Ранее прокуратура требовала для россиян 5 и 15 лет тюрьмы соответственно.

По словам защитника, решение суда «облегчает ситуацию», и Ивкин сможет выйти на свободу в ближайшие дни, поскольку отбыл почти весь срок наказания в предварительном заключении. Пинелли заявил, что россиянин вернётся на родину, однако это произойдёт не сразу из-за коронавирусных ограничений.

В свою очередь, Павел Косов после суда вернулся в тюремную камеру.

Адвокат заявил, что защита Ивкина не будет оспаривать решение суда. При этом, как отметил Пинелли, в дальнейшем присяжные рассмотрят вопрос денежной компенсации пострадавшему британцу.

После матча сборных России и Англии в рамках чемпионата Европы 2016 года, завершившегося со счётом 1:1 на стадионе «Велодром» в Марселе, произошла массовая драка. Около 30 россиян ворвались в сектор фанатов английской сборной, устроив потасовку, которая продолжилась позже в центре Марселя.

Один из участников драки, британец Эндрю Беч, в результате серьёзной черепно-мозговой травмы стал инвалидом. Обвиняемых в насильственных действиях Павла Косова и Михаила Ивкина задержали в 2018 году в Германии. Болельщики были объявлены в общеевропейский розыск, немецкие правоохранители по запросу передали их французским коллегам.

