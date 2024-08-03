После атаки БПЛА в Ростовской области загорелись емкости с топливом
Емкости с топливом загорелись в Каменском районе Ростовской области после атаки шести беспилотников. Об этом сообщил глава администрации района Владимир Савин в своем Telegram-канале.
«В результате атаки... в 02:21 повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы №7», — отметил чиновник.
Специалисты продолжают ликвидацию пожара, задействованы более 90 человек, а также 33 единицы техники. Савин подчеркнул, что пострадавших в результате ЧП нет.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 3 августа средства ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью 36 беспилотников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певица Кети Топурия в третий раз стала мамой
- После атаки БПЛА в Ростовской области загорелись емкости с топливом
- В очереди на Крымский мост находится около двух тысяч машин
- При обрушении подъездов в Нижнем Тагиле пострадали 26 человек
- Французские и аргентинские футболисты устроили потасовку после матча на Олимпиаде
- У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 6,2
- Президента Вьетнама избрали новым генсеком правящей Коммунистической партии
- В Нижнем Тагиле завершили поисковую операцию после взрыва газа
- Глава офиса президента Украины потребовал запретить Нетребко выступать в Европе
- Над семью регионами РФ и Азовским морем уничтожили 75 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru