После атаки БПЛА в Ростовской области загорелись емкости с топливом

«В результате атаки... в 02:21 повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы №7», — отметил чиновник.

Специалисты продолжают ликвидацию пожара, задействованы более 90 человек, а также 33 единицы техники. Савин подчеркнул, что пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 3 августа средства ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью 36 беспилотников.

