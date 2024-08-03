Голубев: Ростовскую область атаковали 55 дронов ВСУ

Пятьдесят пять украинских беспилотников атаковали Ростовскую область ночью 3 августа, заявил глава региона Василий Голубев. Об этом он написал в Telegram.

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«В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования», — указал губернатор.

Жертв или пострадавших при атаке нет.

Ранее в Ростовской области уничтожили три БПЛА, военные продолжали отражать воздушную атаку.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиРостовская Область

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