Голубев: Ростовскую область атаковали 55 дронов ВСУ
3 августа 202405:30
Пятьдесят пять украинских беспилотников атаковали Ростовскую область ночью 3 августа, заявил глава региона Василий Голубев. Об этом он написал в Telegram.
«В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования», — указал губернатор.
Жертв или пострадавших при атаке нет.
Ранее в Ростовской области уничтожили три БПЛА, военные продолжали отражать воздушную атаку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru