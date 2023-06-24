Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за сообщений о минировании
Посетителей Государственного музея «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге эвакуировали после сообщений о минировании здания, сообщили в пресс-службе учреждения.
«24 июня 2023 года в Эрмитаж поступило сообщение о минировании здания. Посетители были эвакуированы с территории Главного музейного комплекса», - говорится в сообщении.
Проверку экспозиционных залов и служебных помещений начали сотрудники службы безопасности музея и Росгвардии.
Также сообщается, что комплексы Эрмитажа в центре северной столицы в субботу уже не будут работать в связи с проведением праздника «Алые паруса». Посетители, купившие билеты на 24 июня, смогут осмотреть экспозиции в другой день.
Ранее, 20 апреля, Государственный Эрмитаж на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объявил, что посетителей музея эвакуируют из-за сообщения о «минировании», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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