Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за сообщений о минировании

«24 июня 2023 года в Эрмитаж поступило сообщение о минировании здания. Посетители были эвакуированы с территории Главного музейного комплекса», - говорится в сообщении.

Проверку экспозиционных залов и служебных помещений начали сотрудники службы безопасности музея и Росгвардии.

Также сообщается, что комплексы Эрмитажа в центре северной столицы в субботу уже не будут работать в связи с проведением праздника «Алые паруса». Посетители, купившие билеты на 24 июня, смогут осмотреть экспозиции в другой день.

Ранее, 20 апреля, Государственный Эрмитаж на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объявил, что посетителей музея эвакуируют из-за сообщения о «минировании», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».