Эрмитаж на час продлит работу 13 марта из-за ложного минирования
Государственный Эрмитаж будет работать на час дольше обычного 13 марта в воскресенье из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу.
Уточняется, что информация о «минировании» поступило 13 марта. Сведения оказались ложными, заверили в пресс-службе музея.
Чтобы проверить помещения Эрмитажа, все посетители были эвакуированы. В связи с произошедшим администрация приняла решение продлить Главного музейного комплекса до 19:00 (мск) — на час дольше обычного.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,3 млн+44 989 / сут.
Умерли
361 тыс.+596 / сут.
Выздоровели
15,5 млн+129 тыс. / сут.
- Эрмитаж на час продлит работу 13 марта из-за ложного минирования
- США обнародовали список запрещенных для ввоза в Россию товаров
- США пригрозили Китаю «последствиями» за поддержку России
- Вашингтон и Киев проводят консультации в связи с данными о гибели журналиста
- Места массового убийства жителей обнаружили силовики ЛНР около Попаснянской железной дороги
- Прокуратура Петербурга выясняет, как рабочие «Теплосети» получили ожоги
- Салливан: США могут оказывать помощь Украине, несмотря на заявления РФ о конвоях
- Слуцкий: Переговоры России и Украины вскоре «перерастут в единую позицию»
- СМИ рассказали о прибытии Кадырова в зону российской спецоперации
- В МИД Франции заявили о введении санкции ЕС против России 13 марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru