Эрмитаж на час продлит работу 13 марта из-за ложного минирования

Государственный Эрмитаж будет работать на час дольше обычного 13 марта в воскресенье из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу.

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Уточняется, что информация о «минировании» поступило 13 марта. Сведения оказались ложными, заверили в пресс-службе музея.

Чтобы проверить помещения Эрмитажа, все посетители были эвакуированы. В связи с произошедшим администрация приняла решение продлить Главного музейного комплекса до 19:00 (мск) — на час дольше обычного.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураМинированиеМузейЭрмитаж
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