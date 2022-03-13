Эрмитаж на час продлит работу 13 марта из-за ложного минирования

Уточняется, что информация о «минировании» поступило 13 марта. Сведения оказались ложными, заверили в пресс-службе музея.

Чтобы проверить помещения Эрмитажа, все посетители были эвакуированы. В связи с произошедшим администрация приняла решение продлить Главного музейного комплекса до 19:00 (мск) — на час дольше обычного.

