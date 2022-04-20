Эвакуация посетителей объявлена в Эрмитаже

«Проходит эвакуация посетителей с территории Главного музейного комплекса. Сотрудники Службы музейной безопасности и Росгвардии проводят осмотр экспозиционных залов и служебных помещений», — говорится в сообщении.

В музее добавили, что посетители с билетам на 20 апреля на сеансы, начинающееся с 15.00, смогут посетить Главный музейный комплекс в любой другой день.

Ранее в Белгороде после сообщений о минировании объявили об эвакуации всех школ города и области.