Поселок Теткино в Курской области попал под украинский обстрел
3 октября 202313:28
Украинская сторона обстреляла поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, было зафиксировано три прилета. В результате инцидента никто не пострадал, уточнил Старовойт.
Власти региона обещали оказать помощь хозяевам поврежденного из-за обстрела дома.
Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово в Брянской области, пострадавших нет, напоминают «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru