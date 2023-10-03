Поселок Теткино в Курской области попал под украинский обстрел

Украинская сторона обстреляла поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

ВСУ за сутки 70 раз обстреляли приграничные районы Белгородской области

По его словам, было зафиксировано три прилета. В результате инцидента никто не пострадал, уточнил Старовойт.

Власти региона обещали оказать помощь хозяевам поврежденного из-за обстрела дома.

Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово в Брянской области, пострадавших нет, напоминают «Известия».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Курская ОбластьОбстрелУкраинаВСУ

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