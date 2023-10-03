ВСУ за сутки 70 раз обстреляли приграничные районы Белгородской области

По его словам, больше половины обстрелов пришлось на поселок Прилесье Краснояружского района.

В результате обстрелов никто не пострадал, однако был поврежден один частный жилой дом.

Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово в Брянской области, пострадавших нет, напоминает «Свободная пресса».

