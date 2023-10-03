ВСУ за сутки 70 раз обстреляли приграничные районы Белгородской области
3 октября 202310:31
Украинская сторона 70 раз за сутки обстреляла Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, больше половины обстрелов пришлось на поселок Прилесье Краснояружского района.
В результате обстрелов никто не пострадал, однако был поврежден один частный жилой дом.
Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Климово в Брянской области, пострадавших нет, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru