СМИ: Су-34 разбился в Брянской области

В Брянской области потерпел крушение Су-34, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:Брянская ОбластьСу-34

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