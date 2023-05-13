СМИ: женщина пострадала в результате крушения вертолета в Брянской области

В Брянской области женщина пострадала в результате крушения вертолета, сообщает Telegram-канал Baza.

СМИ: В Брянской области разбился вертолет

По информации СМИ, женщина шла по улице и в нее попали обломки рухнувшего вертолета. Пострадавшая получила ожоги. Сейчас врачи оказывают ей помощь.

Накануне стало известно о крушении вертолета в Брянской области. По сообщению местных жителей, борт рухнул на поляну в деревне Муравей рядом с городом, передает «Радиоточка НСН».

ТАСС со ссылкой на главу горадминистрации Сергея Евтеева передает, что разрушений на земле от упавшего под Клинцами в Брянской области вертолета нет. Также, по данным агентства, обломки упавшего вертолета уже обнаружили. РИА Новости, в свою очередь, сообщает, что после крушения вертолета обломки повредили некоторые близлежащие дома.

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ФОТО: РИА Новости
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