Полянский: Заседание СБ ООН по крушению Ил-76 состоится 25 января

Заседание Совета Безопасности ООН по крушению Ил-76 в Белгородской области пройдет только 25 января в 17:00 по Нью-Йоркскому времени, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

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По его словам, Франция, которая председательствует в Совбезе в январе, пытается выиграть время и дать Украине время выдумать «мало-мальски правдоподобное» объяснение произошедшего.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН по крушению российского самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января в 15:00 по Нью-Йорку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/UN_News
ТЕГИ:УкраинаИл-76Совбез ООН

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