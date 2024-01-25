Полянский: Заседание СБ ООН по крушению Ил-76 состоится 25 января
Заседание Совета Безопасности ООН по крушению Ил-76 в Белгородской области пройдет только 25 января в 17:00 по Нью-Йоркскому времени, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.
По его словам, Франция, которая председательствует в Совбезе в январе, пытается выиграть время и дать Украине время выдумать «мало-мальски правдоподобное» объяснение произошедшего.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН по крушению российского самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января в 15:00 по Нью-Йорку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru