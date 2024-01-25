Полянский: Заседание СБ ООН по крушению Ил-76 состоится 25 января

По его словам, Франция, которая председательствует в Совбезе в январе, пытается выиграть время и дать Украине время выдумать «мало-мальски правдоподобное» объяснение произошедшего.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН по крушению российского самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января в 15:00 по Нью-Йорку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

