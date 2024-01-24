МИД РФ: Россия запросила срочное заседание СБ ООН по крушению самолета Ил-76

Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН по крушению российского самолета Ил-76 в Белгородской области в 15:00 по Нью-Йорку. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По словам Лаврова, Москва рассчитывает, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит заседание как можно скорее.

Ранее, 24 января, в Белгородской области разбился самолет Ил-76. По данным Минобороны РФ, на его борту было более 70 человек, в том числе, 65 пленных украинских военных, которых готовили к обмену. Военное ведомство сообщило, что самолет был сбит украинскими военными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСергей Лавров

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