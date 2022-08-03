Полиция задержала экс-руководителя аппарата главы МЧС Сойникова
3 августа 202216:55
Сотрудники МВД РФ задержали бывшего руководителя аппарата главы МЧС Вадима Сойникова, обвиняемого по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщает ТАСС.
Следственный комитет РФ просит заключить Сойникова под стражу до 1 октября. Точная дата рассмотрения судом ходатайства о мере пресечения пока не известна.
Задержанному грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
Ранее СМИ сообщали, что в Якутске задержали военкома города.
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3 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru