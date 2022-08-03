Полиция задержала экс-руководителя аппарата главы МЧС Сойникова

Сотрудники МВД РФ задержали бывшего руководителя аппарата главы МЧС Вадима Сойникова, обвиняемого по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщает ТАСС.

Следственный комитет РФ просит заключить Сойникова под стражу до 1 октября. Точная дата рассмотрения судом ходатайства о мере пресечения пока не известна.

СМИ: Задержан министр транспорта Красноярского края

Задержанному грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Ранее СМИ сообщали, что в Якутске задержали военкома города.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:МЧСМЧС РФЗадержаниеМВД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры