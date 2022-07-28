СМИ: В Якутске задержали военкома города

Военный комиссар Якутска Афанасий Захаров задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к следствию источник.

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«Это не фейк, военкома Якутска Афанасия Захарова, действительно, задержали», — сообщил собеседник агентства.

В квартире Захарова прошли обыски, отмечает «Свободная пресса». Ожидается, что в четверг военкому изберут меру пресечения, пишет РИА ФАН.

По данным СМИ, Захарова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями: военком якобы оформлял военные билеты за деньги.

В военном комиссариате Якутии отметили, что официальной информации по поводу задержания Захарова нет.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ВоенкоматыЗадержаниеЯкутск
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