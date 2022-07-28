СМИ: В Якутске задержали военкома города
Военный комиссар Якутска Афанасий Захаров задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к следствию источник.
«Это не фейк, военкома Якутска Афанасия Захарова, действительно, задержали», — сообщил собеседник агентства.
В квартире Захарова прошли обыски, отмечает «Свободная пресса». Ожидается, что в четверг военкому изберут меру пресечения, пишет РИА ФАН.
По данным СМИ, Захарова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями: военком якобы оформлял военные билеты за деньги.
В военном комиссариате Якутии отметили, что официальной информации по поводу задержания Захарова нет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 027 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 115 / сут.
- Нефть Brent подорожала до $107 за баррель
- Спецпредставитель МИД актер Стивен Сигал допустил смену должности
- СМИ: В Якутске задержали военкома города
- Российские производители ягод допустили снижение урожая на 30-50%
- СМИ: H&M выставила на продажу активы в России
- В Германии рассказали о расколе между востоком и западом страны из-за украинского кризиса
- Черногория начала замораживать недвижимость россиян из-за санкций
- СМИ сообщили об отказе Египта от покупки 240 тысяч тонн украинской пшеницы
- СМИ: бывшие демократы и республиканцы создадут в США третью партию
- СМИ: Киев лишился «лучшего друга» из-за отставки Джонсона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru