СМИ: Задержан министр транспорта Красноярского края

Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров задержан, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Митволя арестовали по делу о хищении 900 млн рублей

СМИ сообщают, что чиновника задержали по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство метро в Красноярске.

Ранее по этому делу был арестован бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. Экс-чиновника подозревают в хищении 900 млн рублей; Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и выразил готовность возместить ущерб.

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ФОТО: Официальный портал Красноярского края / krskstate.ru
ТЕГИ:ЗадержаниеЧиновникиКрасноярский Край
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