СМИ: Задержан министр транспорта Красноярского края
22 июля 202212:55
Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров задержан, передает ТАСС со ссылкой на источник.
СМИ сообщают, что чиновника задержали по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство метро в Красноярске.
Ранее по этому делу был арестован бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. Экс-чиновника подозревают в хищении 900 млн рублей; Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и выразил готовность возместить ущерб.
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22 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru