Полиция начала проверку обладательницы титула «Миссис Крым» из-за песни «Червона Калина»

На видео снят момент, когда Валеева с подругой поют композицию «Червона калина», названную в СМИ гимном украинских националистов.

Силовикам потребуется установить обстоятельства произошедшего и начать процессуальную проверку.

«По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством», - пояснили в пресс-службе.

Ранее новый клип «Ойда» рэпера Оксюморона попросили проверить на экстремизм через пару часов после релиза. Об этом сообщается в новостных телеграм-каналах.

