Полиция начала проверку обладательницы титула «Миссис Крым» из-за песни «Червона Калина»

Силовики начали проверять видеоролик, на котором обладательница титула крымского конкурса «Миссис королева красоты» Ольга Валеева исполняет песню «Червона Калина». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

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На видео снят момент, когда Валеева с подругой поют композицию «Червона калина», названную в СМИ гимном украинских националистов.

Силовикам потребуется установить обстоятельства произошедшего и начать процессуальную проверку.

«По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством», - пояснили в пресс-службе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НационалистыПесняКонкурс КрасотыКонкурсПолиция
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