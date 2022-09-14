В Крыму участников свадьбы арестовали за украинскую песню

В сообщении говорится, что инцидент произошёл 10 сентября в банкетном зале «Арпат». Здесь во время празднования свадьбы включили песню, которая, по заключению специалиста, «используется организацией украинских националистов, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России».

Также в суде расценили воспроизведение украинской песни «Червона калина» публичным действием, направленным на дискредитацию военных, так как в тексте есть строчки «освобождать, братьев-украинцев с московских оков».

В итоге владельца банкетного зала арестовали на 15 суток, ди-джей и танцовщица получили по 10 суток ареста, а мать жениха — пять суток. Мать невесты суд оштрафовал на 40 тысяч рублей, а жену владельца ресторана — на 50 тысяч рублей. Ресторан закрыли на время проведения проверки.

Ранее Ленинский районный суд республики Крым оштрафовал мужчину, заказавшего в одном из кафе песню в поддержку украинского нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

