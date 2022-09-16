Новый клип Оксимирона попросили проверить на экстремизм
16 сентября 202220:42
Новый клип «Ойда» рэпера Оксюморона попросили проверить на экстремизм через пару часов после релиза. Об этом сообщается в новостных телеграм-каналах.
Заявление в СК подало общественное движение «Зов народа». Отмечается, что авторы заявления просят проверить наличие в произведении действий против РФ и в поддержку Украины.
Видео клипа опубликовано на платформе YouTube. В песне рэпер рефлексирует об эмиграции, потере дома и угрозе ядерной войны.
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16 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru