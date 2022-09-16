Новый клип Оксимирона попросили проверить на экстремизм

Заявление в СК подало общественное движение «Зов народа». Отмечается, что авторы заявления просят проверить наличие в произведении действий против РФ и в поддержку Украины.

Видео клипа опубликовано на платформе YouTube. В песне рэпер рефлексирует об эмиграции, потере дома и угрозе ядерной войны.