Новый клип Оксимирона попросили проверить на экстремизм

Новый клип «Ойда» рэпера Оксюморона попросили проверить на экстремизм через пару часов после релиза. Об этом сообщается в новостных телеграм-каналах.

Не до «литературы»: Легостаев оценил попытку признать песни Оксимирона экстремистскими

Заявление в СК подало общественное движение «Зов народа». Отмечается, что авторы заявления просят проверить наличие в произведении действий против РФ и в поддержку Украины.

Видео клипа опубликовано на платформе YouTube. В песне рэпер рефлексирует об эмиграции, потере дома и угрозе ядерной войны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Рэперы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры