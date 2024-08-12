«Пока без последствий»: Удары ВСУ по ЗАЭС приближают выход России из МАГАТЭ
Украинские военные способны нанести серьезный удар по Запорожской АЭС, сказал НСН экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
Очередной удар ВСУ по Запорожской АЭС не привел к негативным последствиям, однако нельзя исключать, что атаки могут стать проблемой в будущем, заявил в интервью НСН экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
На объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции произошло возгорание после атаки ВСУ по Энергодару, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Пожар на градирне удалось потушить, радиационный фон вокруг станции и города в норме. Киев официально не взял на себя ответственность за происшествие. По словам Кузнецова, России на фоне текущих событий следовало бы задуматься о выходе из МАГАТЭ.
«Это неприятное происшествие, но каких-то серьезных последствий для безопасности оно не представляет. Градирни на атомной станции – оборудование, которое предназначено для охлаждения воды, идущей от турбины во второй корпус, оно не радиоактивно. На данный момент работа станции с шестью энергоблоками остановлена. Любопытно, будут ли вновь специалисты МАГАТЭ говорить, что не могут зафиксировать удар украинской стороны по оборудованию атомной станции. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси за 2,5 года не делал никаких заявлений о том, что украинская сторона обстреливает станцию. К российским заявлениям по ситуации никто не прислушивается, потому продолжаю утверждать, что нужно выходить из МАГАТЭ, нечего тратить деньги на это», - сказал он.
По словам собеседника НСН, к наиболее опасному исходу может привести нарушение работы системы электроснабжения на станции.
«На атомной станции уже были пожары, но это пока не привело к выходу радиации в окружающую среду. Там сотни единиц оборудования, возгорание может произойти где угодно. Самый опасный вариант - поражение трансформатора собственных нужд, необходимый для подачи электричества и поддержки работы другого оборудования», - заключил он.
Ранее «Росатом» сообщил, что градирня Запорожской атомной электростанции была серьезно повреждена в ходе удара ВСУ. Специалистам предстоит оценить угрозу обрушения конструкции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru