Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от Украины
Украина может пойти на новые провокации в Чёрном и Азовском морях. Риски повторения инцидента в Керченском проливе сохраняются, заявил в интервью «Российской газете» глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
По его словам, Киев до сих пор не отказался от планов провести повторный несанкционированный проход кораблей через Керченский пролив.
Генерал армии Кулишов также обратил внимание на некорректное поведение украинских пограничников, передает РИА ФАН. Они, по его оценке, нередко мешают российским гражданам пересекать границу или демонстрируют грубость.
Кроме того, как отмечает RT, Кулишов предупредил о риске совершения диверсий украинской стороной в Крыму, на Крымском мосту, а также не исключил провокаций в отношении российских и иностранных судов, которые заходят в порты полуострова.
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