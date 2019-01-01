Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от Украины

Украина может пойти на новые провокации в Чёрном и Азовском морях. Риски повторения инцидента в Керченском проливе сохраняются, заявил в интервью «Российской газете» глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

По его словам, Киев до сих пор не отказался от планов провести повторный несанкционированный проход кораблей через Керченский пролив.