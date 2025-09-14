Погибшие при взрыве в Орловской области являются сотрудниками Росгвардии
Двое погибших в результате детонации взрывного устройства на железной дороге в Орловской области являются сотрудниками Росгвардии, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, еще один сотрудник Росгвардии находится в тяжелом состоянии. Из Курска на место направляются пять бригад медицины катастроф и сотрудники управления Росгвардии по региону. 18 автобусов доставят домой пассажиров, которые направлялись в Курск.
13 сентября во время проверки железнодорожных путей произошел взрыв. Ведется поиск причастных к минированию путей. Задерживаются 10 поездов.
Ранее количество погибших при взрыве в Рязанской области выросло до 24 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
