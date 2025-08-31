На складе в Балашихе произошел крупный пожар
В Подмосковье в Балашихе на складе на Звездной улице произошел крупный пожар. Об этом сообщили в МЧС России.
Отмечается, что площадь пожара составляет до пяти тысяч квадратных метров. Известно, что в результате ЧП никто не пострадал.
В Сети публикуют кадры возгорания, видны большие клубы дыма. Уточняется, что пламя перекинулось на соседние здания.
Очевидцы также сообщили о нескольких взрывах. Предположительно, на складах могли храниться газовые баллоны и горюче-смазочные материалы, передает Telegram-канал «Baza». По данным источника, там были помещения Балашихинского опытного химического завода и компании ТДК, которая занимается продажей бытовой химии.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Волгограде произошел пожар на вещевом рынке.
