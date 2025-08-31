На складе в Балашихе произошел крупный пожар

В Подмосковье в Балашихе на складе на Звездной улице произошел крупный пожар. Об этом сообщили в МЧС России.

Отмечается, что площадь пожара составляет до пяти тысяч квадратных метров. Известно, что в результате ЧП никто не пострадал.