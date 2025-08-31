На складе в Балашихе произошел крупный пожар

В Подмосковье в Балашихе на складе на Звездной улице произошел крупный пожар. Об этом сообщили в МЧС России.

Отмечается, что площадь пожара составляет до пяти тысяч квадратных метров. Известно, что в результате ЧП никто не пострадал.

При пожаре на рынке Волгограда пострадали 14 человек

В Сети публикуют кадры возгорания, видны большие клубы дыма. Уточняется, что пламя перекинулось на соседние здания.

Очевидцы также сообщили о нескольких взрывах. Предположительно, на складах могли храниться газовые баллоны и горюче-смазочные материалы, передает Telegram-канал «Baza». По данным источника, там были помещения Балашихинского опытного химического завода и компании ТДК, которая занимается продажей бытовой химии.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Волгограде произошел пожар на вещевом рынке.

ФОТО: МЧС России
