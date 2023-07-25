Погибшего на СВО журналиста Журавлева похоронят 28 июля в Екатеринбурге

Журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего в зоне проведения спецоперации, похоронят 28 июля в родном Екатеринбурге, сообщает в агентство со ссылкой на пресс-службу медиагруппы «Россия сегодня».

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Уточняется, что прощание состоится в Доме журналистов по адресу: улица Клары Цеткин, дом 1. Гражданская панихида пройдет в 11.00, затем состоятся похороны на Широкореченском кладбище с воинскими почестями – почетный караул, салют.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинская сторона нанесла артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА «Новости» в Запорожской области.

В результате украинского обстрела погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, а другие журналисты получили ранения, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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