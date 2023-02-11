Погиб строитель в результате обстрела ВСУ Курской области

«В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывается медицинская помощь», - пообещал глава региона.

Он уточнил, что раненого вертолетом санавиации доставят на лечение в Курскую областную клиническую больницу.

Накануне Старовойт заявил, что в Глушковском районе российские военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ, сообщила НСН.