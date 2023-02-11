Погиб строитель в результате обстрела ВСУ Курской области
В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Суджанского района погиб работник строительной бригады, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт в субботу, 11 февраля.
«В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывается медицинская помощь», - пообещал глава региона.
Он уточнил, что раненого вертолетом санавиации доставят на лечение в Курскую областную клиническую больницу.
Накануне Старовойт заявил, что в Глушковском районе российские военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ, сообщила НСН.
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