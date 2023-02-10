Старовойт: российские военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ

Глава Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале заявил, что в Глушковском районе российские военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ.

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«Прошу соблюдать спокойствие», - написал он.

Ранее Старовойт заявил, что под миномётный обстрел ВСУ попали посёлок Краснооктябрьский и село Волфино Глушковского района, сообщает НСН.

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ФОТО: пресс-служба Правительства и губернатора Курской области
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФВСУКурская Область
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