Старовойт: российские военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ
10 февраля 202313:29
Глава Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале заявил, что в Глушковском районе российские военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ.
«Прошу соблюдать спокойствие», - написал он.
Ранее Старовойт заявил, что под миномётный обстрел ВСУ попали посёлок Краснооктябрьский и село Волфино Глушковского района, сообщает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru