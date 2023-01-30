Дополнительные войска направили в Курскую область для защиты границы

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в ближайшие дни на территорию региона прибудет дополнительный контингент для защиты государственной границы с Украиной, сообщают «Курские известия».

Два населенных пункта в Курской области остались без электричества после обстрела

На еженедельной планерке он напомнил, что этот вопрос уже обсуждался на заседании оперативного штаба, и указал на необходимость оказания войскам всесторонней поддержки.

«Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приёму и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», - сказал Старовойт.

Он добавил, что в регионе уже сформирован солидный контингент сил Минобороны, Погрануправления, Росгвардии и других ведомств.

Ранее Старовойт заявил о новых обстрелах региона со стороны Украины, в результате которых остались без электричества четыре населённых пункта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФГраница Между Россией И УкраинойКурская Область
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