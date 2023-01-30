Дополнительные войска направили в Курскую область для защиты границы
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в ближайшие дни на территорию региона прибудет дополнительный контингент для защиты государственной границы с Украиной, сообщают «Курские известия».
На еженедельной планерке он напомнил, что этот вопрос уже обсуждался на заседании оперативного штаба, и указал на необходимость оказания войскам всесторонней поддержки.
«Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приёму и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», - сказал Старовойт.
Он добавил, что в регионе уже сформирован солидный контингент сил Минобороны, Погрануправления, Росгвардии и других ведомств.
Ранее Старовойт заявил о новых обстрелах региона со стороны Украины, в результате которых остались без электричества четыре населённых пункта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 979 / сут.
Умерли
395 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 861 / сут.
- Более миллиона преступлений раскрыли в России в 2022 году
- Дополнительные войска направили в Курскую область для защиты границы
- Песков заявил о непрерывной подготовке послания президента Федеральному собранию
- В Минобороны заявили, что США проводили эксперименты с ВИЧ на украинских военных
- Траты жителей РФ на новые авто в 2022 году откатились на 12 лет назад
- Вучич: Сербия не продает оружие России и Украине
- СМИ: Газманов получил 17 млн рублей на создание интернет-базы патриотических песен
- Глава Забайкальского края заплатит за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams
- В Минобороны не исключили, что США причастны к возникновению COVID-19
- Минобороны: Украинских военных биологов вывозят на Запад
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru