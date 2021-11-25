В Кремле рассказали о поручениях Путина по спасению шахтеров в Кузбассе
Президент Владимир Путин дал поручения по спасательной операции после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заявил, что Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну отправиться к месту происшествия, и вместе с главой Ростехнадзора руководитель министерства вылетел в Кемерово для организации спасательных работ на месте происшествия.
Кроме того, Песков сообщил, что президент получил доклад о произошедшем от губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. В течение дня Путин продолжит получать доклады о ЧП на шахте.
Пресс-секретарь президента выразил надежду, что находящихся под землей горняков удастся спасти.
Путин выразил соболезнования семьям погибших в ЧП на шахте «Листвяжная».
В четверг стало известно о задымлении в вентиляционном штреке на шахте «Листвяжная». В момент ЧП в шахте находились 287 горняков. Спасателям удалось эвакуировать 239 человек. По последним данным, в результате инцидента погибли 11 шахтеров, 45 пострадали.
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