Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге сознался
Школьник, подозреваемый в убийстве сверстника в Санкт-Петербурге, признал свою вину. Несовершеннолетний заявил, что выстрелил по неосторожности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на защитника подростка - Артёма Баконина.
«Мой подзащитный признает вину. Он сообщил следователям, что это произошло по неосторожности», - отметил юрист.
Адвокат рассказал, что Колпинский районный суд в ближайшее время изберет подростку меру пресечения. Ранее стало известно, что следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте школьника.
Сообщается, что обвинение ему не предъявлено. По словам адвоката, школьник находится в подавленном состоянии.
По данным информированного источника «Интерфакса», молодой человек является сыном судьи.
Центральный аппарат СК взял расследование под контроль.
Ранее стало известно, что в квартире дома на улице Ижорского батальона Санкт-Петербурга подросток застрелил в голову из ружья сверстника на дне рождения.
Напомним, президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в эфире НСН рассказал, что нужно для профилактики подростковой агрессии. Эксперт убежден, что для предотвращения массовых убийств, стрельбы и других проявлений агрессии в учебных заведениях требуется иной подход к поддержке и защите детей и семьи.
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