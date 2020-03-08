Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге сознался

Школьник, подозреваемый в убийстве сверстника в Санкт-Петербурге, признал свою вину. Несовершеннолетний заявил, что выстрелил по неосторожности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на защитника подростка - Артёма Баконина.

«Мой подзащитный признает вину. Он сообщил следователям, что это произошло по неосторожности», - отметил юрист.

Адвокат рассказал, что Колпинский районный суд в ближайшее время изберет подростку меру пресечения. Ранее стало известно, что следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте школьника.