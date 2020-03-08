СМИ: задержан потенциальный убийца петербургского подростка

Возможный убийца 14-летнего школьника из Петербурга, найденного с простреленной головой в квартире, задержан. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Подозреваемый был задержан в центре северной столицы, на одной из улиц, уточняет Газета. Ru

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Мать убитого в Колпинском районе юноши склонна считать произошедшее несчастным случаем. Он утверждает, что у сына и подозреваемого не было конфликта. Также женщина убеждена, что трагедия не спровоцирована алкоголем или наркотиками.

«В результате несчастного случая мой сын погиб», - сказала мать школьника в интервью телеканалу «Звезда».

Ранее СМИ сообщили подробности происшествия. Отмечается, что трое подростков праздновали день рождения в квартире дома на улице Ижорского Батальона. Во время хоккейного матча, который они смотрели, сын владельца квартиры, взяв ружье отца, выстрелил товарищу в голову. В результате тот погиб на месте. Стрелявший скрылся. Оставшийся подросток, переместив убитого на лестничную площадку, позвонил отцу, который уже вызвал сотрудников полиции.

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ФОТО: pixabay.com
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