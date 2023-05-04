Подозреваемый в убийстве аниматоров под Краснодаром заявил, что его заставляли взять вину
Суд не смог с первого раза арестовать мужчину, подозреваемого в убийстве двух аниматоров в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал «112».
Во время судебного заседания он заявил, что его сутки допрашивали и заставляли взять вину на себя. Как заявил подозреваемый, сотрудники правоохранительных органов нарушили его сон и питание из-за допросов. Заседание продолжится 4 мая.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности по 12 статьям за бандитизм, незаконное изготовление оружия и вовлечение несовершеннолетнего в преступление. Мужчина до 2034 года он должен был находиться в колонии строгого режима, получив 18 лет тюрьмы. Почему он оказался на свободе раньше — неизвестно.
Ранее следователи установили подозреваемых в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru