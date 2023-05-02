СМИ: задержаны подозреваемые в убийстве аниматоров под Краснодаром

Правоохранительные органы Краснодарского края задержали подозреваемых в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, передает Telegram-канал 112.

Стали известны подробности об убийце 10-летней девочки в КЧР

Сообщается, что задержанные дают показания. Правоохранители обнаружили тело 19-летней женщины.

Аниматоры пропали без вести в станице Березанская 29 апреля. Чубко и Мостыко возвращались домой на автомобиле.

В дороге у них спустило колесо. Неизвестные предложили им помощь. Позже обгоревший автомобиль нашли в лесополосе.

Суд приговорил убийцу трех студенток в городе Гай Оренбургской области к пожизненному лишению свободы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:КраснодарУбийствоПолиция

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