СМИ: задержаны подозреваемые в убийстве аниматоров под Краснодаром
Правоохранительные органы Краснодарского края задержали подозреваемых в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, передает Telegram-канал 112.
Сообщается, что задержанные дают показания. Правоохранители обнаружили тело 19-летней женщины.
Аниматоры пропали без вести в станице Березанская 29 апреля. Чубко и Мостыко возвращались домой на автомобиле.
В дороге у них спустило колесо. Неизвестные предложили им помощь. Позже обгоревший автомобиль нашли в лесополосе.
Суд приговорил убийцу трех студенток в городе Гай Оренбургской области к пожизненному лишению свободы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru