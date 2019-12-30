Подозреваемых в подготовке теракта в Санкт-Петербурге будут судить закрыто

Судебное заседание в отношении двух подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге в новогодние праздники пройдет в закрытом режиме, пишет РИА Новости с ссылкой на объединенную пресс-службу судов северной столицы.

Дзержинский районный суд вынес такое решение на стадии принятия материалов по делу, уточняет RT. При этом, резолюция решения суда будет оглашена в открытом режиме.