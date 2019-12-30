Подозреваемых в подготовке теракта в Санкт-Петербурге будут судить закрыто
Судебное заседание в отношении двух подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге в новогодние праздники пройдет в закрытом режиме, пишет РИА Новости с ссылкой на объединенную пресс-службу судов северной столицы.
Дзержинский районный суд вынес такое решение на стадии принятия материалов по делу, уточняет RT. При этом, резолюция решения суда будет оглашена в открытом режиме.
Один из задержанных уже доставлен в здание суда, отмечает пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В отношении двух задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации").
Ранее НСН сообщала, что задержанные дали признательные показания. Также у них были изъяты улики, которые подтверждают факт подготовки ими терактов.
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