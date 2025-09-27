СМИ: В Китае при ремонте угольной шахты погибли трое рабочих
Три человека погибли при обрушении горной породы в ходе ремонта в угольной шахте в провинции Шэньси в Китае. Об этом сообщает Xinhua.
По данным агентства, инцидент произошел в четверг на объекте в городе Анькан. В момент ЧП на месте находились восемь рабочих. Пять человек спаслись, еще трое оставались под завалом вплоть до субботы.
Xinhua уточняет, что шахта эксплуатировалась с 1998 года, с марта прошлого года на ней велись ремонтные работы в связи с рисками в области безопасности. Причины аварии устанавливаются.
Ранее на шахте золотодобывающего предприятия в Хабаровском крае произошел взрыв, погибли трое рабочих.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аксенов: Экономику Донбасса и Новороссии полностью восстановят после СВО
- СМИ: В Китае при ремонте угольной шахты погибли трое рабочих
- Российские паралимпийцы смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном РФ
- В семи регионах России уничтожили 55 беспилотников ВСУ
- ФИФА отстранила семь игроков сборной Малайзии за подделку документов
- В Волгоградской области из-за атаки БПЛА повреждены два торговых объекта
- США отзовут визу президента Колумбии
- СБУ объявила в розыск главу «Росатома» Лихачева
- В брянском Стародубе ВСУ атаковали многоквартирный дом
- Ирак возобновит экспорт нефти в Турцию после двух лет перерыва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru