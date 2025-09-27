СМИ: В Китае при ремонте угольной шахты погибли трое рабочих

Три человека погибли при обрушении горной породы в ходе ремонта в угольной шахте в провинции Шэньси в Китае. Об этом сообщает Xinhua.

По данным агентства, инцидент произошел в четверг на объекте в городе Анькан. В момент ЧП на месте находились восемь рабочих. Пять человек спаслись, еще трое оставались под завалом вплоть до субботы.

Xinhua уточняет, что шахта эксплуатировалась с 1998 года, с марта прошлого года на ней велись ремонтные работы в связи с рисками в области безопасности. Причины аварии устанавливаются.

Ранее на шахте золотодобывающего предприятия в Хабаровском крае произошел взрыв, погибли трое рабочих.

