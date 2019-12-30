Задержанные за подготовку терактов в новогодние праздники сознались

Два россиянина, которые задержаны по подозрению в попытке устроить теракт в Санкт-Петербурге, дали признательные показания. Противоправное действие планировалось совершить в ходе новогодних праздников в местах большого скопления народа. У задержанных уже изъяли улики, которые подтверждают факт подготовки ими терактов, сообщает ФСБ РФ.