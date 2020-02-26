Путин оценил роль общества в деле Голунова

По словам Путина, он не слышал, что дело Голунова стало самым резонансным в прошлом году. Глава государства при этом отметил активную позицию общества: под давлением общественности Голунов, которого сначала заподозрили в сбыте наркотиков, был освобождён.

«Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение, это уже хорошо», - констатировал президент.

По словам Путина, дело о превышении должностных полномочий экс-сотрудниками полиции сейчас расследуется. Президент выступил за то, чтобы следствие шло без «суеты и спешки», что требует времени.

О том, что в отношении задержавших Голунова полицейских возбуждены уголовные дела, стало известно на пресс-конференции президента 19 декабря. Владимир Путин тогда сообщил, что пять человек уволены и стали фигурантами уголовного дела.

