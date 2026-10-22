НАТО разрешит Украине покупать оружие через свое агентство по закупкам
НАТО разрешит Украине закупки оружия, боеприпасов и военной техники через Управление по поддержке и закупкам альянса (NSPA). Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, решение может помочь Киеву получать вооружение быстрее и по более низким ценам. Директор управления по поддержке операций Жаклин Борсбум заявила, что Украине предоставят структурированную систему закупки и доступа к промышленной базе.
Как пишет газета, на прошлой неделе NSPA провело в Киеве мероприятие для 150 местных компаний, в ходе которого агентство разъяснило порядок регистрации производителей для участия в контрактах.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что любые грузы с вооружением для украинской стороны станут законной целью для России, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Симоньян: ИИ-Достоевский станет постоянным экспертом на RT
- Над Россией сбили 808 украинских беспилотников
- СМИ: Король Испании пригласил Месси на ужин
- НАТО разрешит Украине покупать оружие через свое агентство по закупкам
- Трамп: США пока не ведут переговоров с Ираном
- Глушаков заявил, что завершил карьеру в Медиалиге из-за травмы
- Мир близко? Трамп заявил о скорых переменах в конфликте на Украине и с Ираном
- В Новой Москве при атаке БПЛА пострадали два человека
- Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у НКО «Тайдон»
- В Тульской области после атаки дронов повреждены частные дома