НАТО разрешит Украине покупать оружие через свое агентство по закупкам

По данным издания, решение может помочь Киеву получать вооружение быстрее и по более низким ценам. Директор управления по поддержке операций Жаклин Борсбум заявила, что Украине предоставят структурированную систему закупки и доступа к промышленной базе.

Как пишет газета, на прошлой неделе NSPA провело в Киеве мероприятие для 150 местных компаний, в ходе которого агентство разъяснило порядок регистрации производителей для участия в контрактах.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что любые грузы с вооружением для украинской стороны станут законной целью для России, напоминает Ura.ru.

