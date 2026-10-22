НАТО разрешит Украине покупать оружие через свое агентство по закупкам

НАТО разрешит Украине закупки оружия, боеприпасов и военной техники через Управление по поддержке и закупкам альянса (NSPA). Об этом сообщает Financial Times.

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По данным издания, решение может помочь Киеву получать вооружение быстрее и по более низким ценам. Директор управления по поддержке операций Жаклин Борсбум заявила, что Украине предоставят структурированную систему закупки и доступа к промышленной базе.

Как пишет газета, на прошлой неделе NSPA провело в Киеве мероприятие для 150 местных компаний, в ходе которого агентство разъяснило порядок регистрации производителей для участия в контрактах.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что любые грузы с вооружением для украинской стороны станут законной целью для России, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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