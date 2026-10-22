Глушаков заявил, что завершил карьеру в Медиалиге из-за травмы
Экс-игрок сборной России по футболу Денис Глушаков не планирует выступать на профессиональном уровне или в Медиалиге. Об этом спортсмен рассказал в беседе с ТАСС.
Ранее футболист завершил профессиональную карьеру и стал представлять «СКА-Ростов» в Медиалиге. В мае Глушаков перенес операцию на тазобедренном суставе.
Как отметил спортсмен, он вряд ли выйдет на поле в этом году. Глушаков поделился, что «бегает, тренируется, но пока не дает нога».
«Не сказал бы, что грустно, я спокойно отношусь, футбол отпустил, на таком ветеранском уровне я могу подвигаться или с детьми. Но профессионально, типа Медиалиги или еще кого-то, уже нет. Наверное, не смогу больше сыграть, нога не позволяет, здоровье дороже», - отметил спортсмен.
По словам Глушакова, он «свое отыграл» и завершил карьеру в Медиалиге.
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