Трамп: США пока не ведут переговоров с Ираном

США в настоящее время не ведут переговоров с Ираном по теме урегулирования конфликта. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

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«Полагаю, что мы не ведем с ними переговоров», - указал глава Белого дома.

По словам Трампа, конфликт между США с Ираном вскоре урегулируют «тем или иным способом».

Ранее американский лидер сообщил о приостановке ударов по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября, напоминает 360.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИранСШАДональд Трамп

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