Трамп: США пока не ведут переговоров с Ираном
22 октября 202608:44
Юлия Савченко
США в настоящее время не ведут переговоров с Ираном по теме урегулирования конфликта. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.
«Полагаю, что мы не ведем с ними переговоров», - указал глава Белого дома.
По словам Трампа, конфликт между США с Ираном вскоре урегулируют «тем или иным способом».
Ранее американский лидер сообщил о приостановке ударов по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября, напоминает 360.ru.
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