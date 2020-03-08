Под завалами отеля в Китае погибли 10 человек
Десять человек погибли в результате обрушения отеля в городе Цюаньчжоу (КНР). Такие данные сообщили в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций агентству Reuters.
Стало известно, что под завалами удалось обнаружить 48 человек. Десять погибли, остальные были доставлены в местные больницы.
Ранее сообщалось, что под обломками здания оказалось 70 человек.
Отмечается, что отель выполнял функции карантинного центра для людей с подозрением на заражение коронавирусом и тех, кто находился в контакте с инфицированными, уточняет Газета.ru
Напомним, число заболевших коронавирусом в России выросло до 14 человек. Четыре новых случая выявлены 7 марта в Липецке и Санкт-Петербурге.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о лечении изменившегося коронавируса. Он призвал россиян следовать рекомендациям врачей и брать больничный при первой необходимости.
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