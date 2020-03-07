Под руинами отеля в Китае оказались 70 человек
В КНР рухнул пятиэтажный отель Xinjia Express. Инцидент произошел в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу. Об этом информирует South China Morning Post.
ЧП произошло около 19:15 по местному времени.
По информации местных властей, на момент обрушения в отеле находились около 70 человек. Из-под завалов уже удалось спасти 28 человек.
Отмечается, что отель выполнял функции карантинного центра для людей с подозрением на заражение коронавирусом и тех, кто находился в контакте с инфицированными, уточняет Газета.ru
Напомним, число заболевших коронавирусом в России выросло до 14 человек. Четыре новых случая выявлены 7 марта в Липецке и Санкт-Петербурге.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о лечении изменившегося коронавируса. Он призвал россиян следовать рекомендациям врачей и брать больничный при первой необходимости.
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