Под руинами отеля в Китае оказались 70 человек

Отмечается, что отель выполнял функции карантинного центра для людей с подозрением на заражение коронавирусом и тех, кто находился в контакте с инфицированными, уточняет Газета.ru

Напомним, число заболевших коронавирусом в России выросло до 14 человек. Четыре новых случая выявлены 7 марта в Липецке и Санкт-Петербурге.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о лечении изменившегося коронавируса. Он призвал россиян следовать рекомендациям врачей и брать больничный при первой необходимости.

