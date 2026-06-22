В Тульской области украинский дрон атаковал многоквартирный дом
22 июня 202609:52
Юлия Савченко
Беспилотник ВСУ атаковал жилой многоквартирный дом в Щекине Тульской области. Об этом написал глава региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс».
«Жители дома эвакуированы», - подчеркнул губернатор.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее в Туле три человека погибли и трое пострадали при атаке украинских беспилотников, напоминает 360.ru.
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