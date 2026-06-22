В Тульской области украинский дрон атаковал многоквартирный дом

Беспилотник ВСУ атаковал жилой многоквартирный дом в Щекине Тульской области. Об этом написал глава региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс».

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«Жители дома эвакуированы», - подчеркнул губернатор.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в Туле три человека погибли и трое пострадали при атаке украинских беспилотников, напоминает 360.ru.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиТульская Область

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