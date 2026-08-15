Кобяков рекомендовал западным странам следить за форумом, который состоится с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия станет «Дальний Восток — развитие во благо людей».

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что отдельное приглашение американской делегации на ВЭФ направлять не будут. Он добавил, что каждая страна самостоятельно принимает решение об участии в мероприятии.

Ранее Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности страны и обсудил традиционные ценности в культуре, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».