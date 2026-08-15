Кобяков объявил о важных заявлениях Путина на ВЭФ
Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков анонсировал важные заявления российского лидера Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ. Об этом сообщает ТАСС.
Кобяков рекомендовал западным странам следить за форумом, который состоится с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия станет «Дальний Восток — развитие во благо людей».
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что отдельное приглашение американской делегации на ВЭФ направлять не будут. Он добавил, что каждая страна самостоятельно принимает решение об участии в мероприятии.
Ранее Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности страны и обсудил традиционные ценности в культуре, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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