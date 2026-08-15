СМИ: ВСУ перебрасывают технику в Сумскую область в замаскированных вагонах
ВСУ пытаются перебросить в Сумскую область военную технику и личный состав в замаскированных вагонах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур.
Отмечается, что украинские военные делают это с 13 августа. По данным источника, ВСУ перебрасывают военную технику и личный состав железнодорожным транспортом из Черниговской области в Шостку и Конотоп Сумской области. Уточняется, что для маскировки «Украинская железная дорога» применяет совмещенные составы грузовых и пассажирских вагонов.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью 15 августа российские военные поразили инфраструктуру порта «Измаил», которая использовалась для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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