СМИ: ВСУ перебрасывают технику в Сумскую область в замаскированных вагонах

ВСУ пытаются перебросить в Сумскую область военную технику и личный состав в замаскированных вагонах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур.

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Отмечается, что украинские военные делают это с 13 августа. По данным источника, ВСУ перебрасывают военную технику и личный состав железнодорожным транспортом из Черниговской области в Шостку и Конотоп Сумской области. Уточняется, что для маскировки «Украинская железная дорога» применяет совмещенные составы грузовых и пассажирских вагонов.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ночью 15 августа российские военные поразили инфраструктуру порта «Измаил», которая использовалась для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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