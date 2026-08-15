СМИ: В Швейцарии ввели ограничения на расход воды из-за жары
В части кантонов Швейцарии ввели меры по экономии воды из-за экстремальной жары и засухи. Об этом сообщает издание Blick.
Известно, что на прошлой неделе национальная метеослужба MeteoSuisse объявила максимальный, четвертый, уровень засухи во всей стране. Поэтому почти в каждом из 26 кантонов конфедерации ввели ограничения на использование воды.
Отмечается, что жителям запретили мыть машины и поливать газоны, а фермерам — набирать воду в ручьях. В частности, запрет действует в городе Золотурн. По данным источника, власти кантона Аргау на границе с Германией также запретили наполнять бассейны.
Уточняется, что уровень воды в Цюрихском озере заметно снизился, в связи с чем некоторым судоходным компаниям пришлось приостановить движение по ряду маршрутов. Затянувшаяся засуха также сказывается на уровне воды в Боденском озере и Верхнем Рейне.
Издание писало, что в горные коммуны центральной Швейцарии питьевую воду отправляют в цистернах на тракторах из-за обмеления местных источников. При этом в кантоне Санкт-Галлен муниципальный бассейн в Уцвиле закрыли раньше срока, так как ежедневный расход воды там сопоставим с потребностями тысячи человек.
Между тем, во франкофонных кантонах Во, Женева и Невшатель засуха принесла катастрофические последствия. Там гибнет рыба, страдают леса, фермеры вынуждены расходовать запасы зимних кормов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что экономические издержки от пожаров и аномальной жары в Европе в 2026 году составили свыше €3 млрд.
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