СМИ: В Швейцарии ввели ограничения на расход воды из-за жары

В части кантонов Швейцарии ввели меры по экономии воды из-за экстремальной жары и засухи. Об этом сообщает издание Blick.

Известно, что на прошлой неделе национальная метеослужба MeteoSuisse объявила максимальный, четвертый, уровень засухи во всей стране. Поэтому почти в каждом из 26 кантонов конфедерации ввели ограничения на использование воды.

Отмечается, что жителям запретили мыть машины и поливать газоны, а фермерам — набирать воду в ручьях. В частности, запрет действует в городе Золотурн. По данным источника, власти кантона Аргау на границе с Германией также запретили наполнять бассейны.

Рекордная засуха обнажила «камни голода» и поставила под удар энергетику и судоходство в Европе

Уточняется, что уровень воды в Цюрихском озере заметно снизился, в связи с чем некоторым судоходным компаниям пришлось приостановить движение по ряду маршрутов. Затянувшаяся засуха также сказывается на уровне воды в Боденском озере и Верхнем Рейне.

Издание писало, что в горные коммуны центральной Швейцарии питьевую воду отправляют в цистернах на тракторах из-за обмеления местных источников. При этом в кантоне Санкт-Галлен муниципальный бассейн в Уцвиле закрыли раньше срока, так как ежедневный расход воды там сопоставим с потребностями тысячи человек.

Между тем, во франкофонных кантонах Во, Женева и Невшатель засуха принесла катастрофические последствия. Там гибнет рыба, страдают леса, фермеры вынуждены расходовать запасы зимних кормов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что экономические издержки от пожаров и аномальной жары в Европе в 2026 году составили свыше €3 млрд.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПогодаЭкономияВодаЖараШвейцария

Горячие новости

Все новости

партнеры