СМИ: В Швейцарии ввели ограничения на расход воды из-за жары

Уточняется, что уровень воды в Цюрихском озере заметно снизился, в связи с чем некоторым судоходным компаниям пришлось приостановить движение по ряду маршрутов. Затянувшаяся засуха также сказывается на уровне воды в Боденском озере и Верхнем Рейне.

Издание писало, что в горные коммуны центральной Швейцарии питьевую воду отправляют в цистернах на тракторах из-за обмеления местных источников. При этом в кантоне Санкт-Галлен муниципальный бассейн в Уцвиле закрыли раньше срока, так как ежедневный расход воды там сопоставим с потребностями тысячи человек.

Между тем, во франкофонных кантонах Во, Женева и Невшатель засуха принесла катастрофические последствия. Там гибнет рыба, страдают леса, фермеры вынуждены расходовать запасы зимних кормов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что экономические издержки от пожаров и аномальной жары в Европе в 2026 году составили свыше €3 млрд.